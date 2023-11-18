استكمال حصر العمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد وتمكين المرأة اقتصاديا

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، البرنامج التدريبي المهني المجاني على مهنة التفصيل والخياطة، لعدد 13 فتاة ، بالمحافظة ، في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024، التي تنفذها"الوزارة على مستوى الجمهورية من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل بالمحافظات.

يأتى ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ،بهدف تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتمكين المرأة إقتصادياً، ومساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.

وتواصل المديرية من خلال أجهزتها المعنية كوحدة العمالة غير المنتظمة ،ومكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة الخارجة ، حصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات العملاقة ، ومنها منطقة فوسفات ابو طرطور ،لضمهم إلى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة ،لشمولهم بالرعاية والحماية من خلال الحسابات المخصصة لذلك في كل مديرية على مستوى الجمهورية والتي يطلق عليها حسابات العمالة غير المنتظمة .

حصر العمالة غير المنتظمة

وقال أحمد حسيب مدير المديرية؛ إن تنفيذ خطة التدريب المهني ، والاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة يأتي بتوجيهات ومتابعة مستمرة من وزير العمل حسن شحاتة بهدف الانتهاء من خطة التدريب المهني للعام الحالي ، كذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم لها تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وأوضح مدير المديرية، أن التعاون بين المديرية، ومحافظة الوادي الجديد ،تسير على قدم وساق ،تحت رعاية المحافظ اللواء محمد سالمان الزملوط،ود. حنان مجدي نائب المحافظ .