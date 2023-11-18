في أقل من ساعة ونصف.. طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية

تعتبر طريقة عمل المكرونة من وصفات المطبخ الهندي المعروف بأكلاته الحارة اللذيذة، وهي أيضا من الأطعمة الشهية وسهلة التحضير، ويمكن لهذه الوصفة أن تنال إعجاب الكبار والصغار أيضا من محبي الأكلات الحارة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذع الوجبة لحوالي 4 أشخاص.

طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية

طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية

مقادير طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية :

½ كيلو مكرونة شرائط

3 صدور دجاج مخلية من العظم والجلد

1 حبة فلفل أحمر حلو صغيرة الحجم

1 حبة فلفل أصفر حلو صغيرة الحجم

2 حبة فلفل أخضر حار كبيرة الحجم

8 حبات طماطم صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة ريحان جاف

¼ ملعقة صغيرة مردقوش جاف

¼ ملعقة صغيرة مريمية جافة

½1 ملعقة صغيرة ملح

¾ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة سمسم مُحمص

طريقة عمل المكرونة على الطريقة الهندية :

_ نسلق المكرونة في كمية من الماء المغلي المخلوط بالقليل من الملح والزيت حتى تنضج.

_ نغسل صدور الدجاج ونجففها جيداً بورق المطبخ، ثم نقطعها إلى شرائح طويلة ورفيعة.

_ نغسل حبات الفلفل الحار والحلو ونجففها بورق المطبخ، ثم نقطعها إلى نصفين ونزيل منها القُمع والبذور، ونقطعها إلى شرائح

رفيعة وطويلة.

_ نسخّن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على نار متوسطة، ويضاغ إليه الثوم المفروم ونقلّب لمدة دقيقة.

- تضاف شرائح الدجاج إلى الثوم، ونقلّب لمدة دقيقتين

_ يضاف الريحان، المردقوش، المريمية والفلفل الأسود إلى الخليط، ونقلّبه جيداً، ونتركه حتى تُحمّر مكعبات الدجاج قليلاً.

_ تضاف شرائح الفلفل الحلو والحار، البقدونس المفروم، الملح و½ كوب من ماء سلق المكرونة إلى الخليط، ونقلّب المكونات جيداً، ثم نغطّي المقلاة ونتركها على النار لمدة 3 دقائق.

_ نغسل حبات الطماطم ونجففها بورق المطبخ، ثم نقطعها إلى نصفين، وتضاف إلى الخليط.

_ نقوم بتصفية المكرونة من ماء السَلق، ونضيفها إلى خليط الدجاج ونقلّب جيداً، ثم نتركه على النار لمدة 3 دقائق أخرى، ويمكنكِ

إضافة القليل من ماء سلق المكرونة فى حالة جفاف الخليط.

_ نرفع المكرونة الحارة من على النار، ونسكبها في صحن التقديم، ثم ننثر عليها حبات السمسم وأوراق البقدونس، ونقدمها إلى

عائلتك.