مدبولي يتفقد توسعات مصنع دهانات في مدينة العبور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توسعات أحد مصانع الدهانات بمدينة العبور، ورافقه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المصنع والتوسعات التي حدثت به من حيث المساحة وإنتاجه اليومي وحجم استثماراته .

افتتاح أحد مصانع الأدوية بمدينة العبور

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح أحد مصانع الأدوية بمدينة العبور ، ورافقة اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد ، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء .

واستمع مدبولي لشرح حول منتجات المصنع وإنتاجه اليومي والسنوي .