حزب الله يقصف تجمعا لقوات الاحتلال وموقع الراهب

أعلن حزب الله اللبناني ، استهدافه تجمع لجنود الاحتلال ‏الإسرائيلي في حرج شتولا ‏بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة بالاضافة الي قصف موقع الراهب.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق أن دفاعات حزب الله نجحت في إسقاط مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان.

و المسيرة الإسرائيلية التي أسقطها حزب الله هي طائرة هرمز 450 والتي تعمل بدون طيار متوسطة ومتعددة الحمولة تم تصمميها للقيام بالمهام العسكرية الطويلة الزمن.

وتمتلك المسيرة القدرة على الطيران لمدة 20 ساعة، والقيام بمهامها الأساسية من إستطلاع، مراقبة، اتصالات وهجوم عبر تزويدها بصاروخين.