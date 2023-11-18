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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيشية ناجحة على مخابز الغردقة.. تحذيرات ومحاضر لضمان جودة المنتج والصحة العامة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، بتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة، حملة تفتيشية ناجحة على ١٠ مخابز بالتنسيق مع الصحة، التموين، الأمن الصناعي، البيئة، وتراخيص حي شمال.

تهدف هذه الحملة إلى متابعة جودة الخبز المقدم للمواطنين، حيث تم فحص ووزن الرغيف المنتج والتحقق من مدى تطابقه مع المواصفات المحددة. تم أيضًا التأكد من النظافة العامة وإجراءات الأمان والسلامة في جميع المخابز المستهدفة.

أسفرت الحملة عن إصدار 5 إنذارات بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية. كما تم تحرير محاضر لنقص وزن رغيف العيش في بعض المخابز.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة بتوجيه تنبيهات حول ضرورة سرعة تلافي جميع الملاحظات الخاصة بكل مخبز، مع التأكيد على ضرورة الامتثال للمعايير الصحية والبيئية. تشدد اللجنة على أهمية اتخاذ التدابير الفورية لتحسين الأوضاع في فترات زمنية محددة حسب نوع المخالفة.

تأتي هذه الجهود في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة لهم، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.

الغردقة عيش البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر حملة تفتيشية

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