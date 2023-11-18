رسالة غامضة لـ كهربا على إنستجرام.. شاهد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وكتب: “لا أخاف أن تدور الدائرة علي أنا مستعد تماما لتعود لي كل الأشياء التي قدمتها للآخرين ”.

ويسود الغموض مصير غرامة محمود عبدالمنعم كهربا جناح ومهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي مع نادي الزمالك، وهل سيتم تجديد إيقاف اللاعب أم سيكون هناك حل للأزمة في الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "أتمني أن أري حلا وديا لمشكلة كهرباء مع الزمالك حتي لو تدخل الحكماء وازالوا الجليد بدلا من الانتظار.

وتابع" لو حصل الزمالك علي الغرامة المقررة وهي ٢ مليون و 400 ألف دولار فورا أفضل من انتظار توقيت القرار المجهول من المحكمة الرياضية" .