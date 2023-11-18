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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهرجان الشعر الدولى فى تونس يحتفى بفلسطين .. اعرف موعد انطلاقه

صدى البلد

تستقبل مدينة توزر فى تونس فعاليات الدورة الـ43 من المهرجان الدولي للشعر، من 23 إلى 25 نوفمبر 2023، بمشاركة عدد من الشعراء والنقاد والباحثين من تونس ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية وسويسرا والمغرب والجزائر، للالتقاء والتحاور فى موضوع "الشعر والتواصل" والقراءات الشعرية والمقاربات النقدية والرحلات السياحية تعريفا بجهة الجريد والجنوب التونسي، ومن مصر يشارك الشاعران أحمد قنديل ومختار عيسى نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وتطرح دورة هذا العام موضوعا غاية فى الأهمية وهو علاقة الشعر بالتواصل، وذلك من خلال عدد من المحاور، اختصرها المنظمون في علاقة الشعر بالاتصال بين التكامل والقطيعة، وحضور الشعر العربي في وسائل الاتصال الحديثة، ومدى استفادة الشعر من وسائل الاتصال الحديثة، فضلا عن آثار وسائل الاتصال الحديثة في الشعر إيجابا وسلبا.

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وتنطلق فعاليات المهرجان الخميس 23 نوفمبر فى السابعة مساءً، باستقبال الضيوف بنزل الإقامة، ثم تنتظم سهرة تعارف.

وفى صباح الجمعة 24 نوفمبر سيخصص لزيارة روضة الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي، ليكون الافتتاح الرسمي للمهرجان بكلمة جمعيّة المهرجان، فكلمة المندوب الجهوي للشؤون الثقافيّة بتوزر، تليها كلمة والي توزر، وفي العاشرة والربع صباحا، يتابع المشاركون وجمهور المهرجان عرض الافتتاح من تقديم الفنان المغربي نور الدين ضرار، يلي ذلك تكريم رمزين من رموز الجريد الثقافية وهما الشاعرين خير الدين الشابي ومحمد اللواء عمارة، فضلا عن تكريم محمود العبسي الفائز بجائزة عبد الحميد خريف للشعر للدورة 42.

وفي منتصف النهار سيكون هناك زيارة للمخيم الإيكولوجي الواحي "تريتونيس" بدقاش أين تنتظم قراءات شعرية في الواحة، وفي الخامسة والنصف مساء، تنطلق الأمسية الشعرية التي تحتضنها ساحة القبة الضوئية، وهي من تنظيم مركز الفنون الدرامية والركحية بتوزر وإخراج الأستاذ عبد الواحد المبروك تحت عنوان "فلسطين سيدة السماء والأرض"، وفي الثامنة ليلا سهرة ثقافيّة حرّة لضيوف المهرجان بنزل الإقامة.

ويوم السبت 25 نوفمبر، ينطلق ضيوف المهرجان في حدود السادسة صباحا في رحلة سياحية إلى موقع تصوير "حرب النجوم" بعنق الجمل وقرية الشبيكة واستقبال شروق الشمس في الصحراء التونسية.

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في العاشرة صباحا تنتظم الجلسة العلمية برئاسة جمال الشابي ومقررها الشاعر محمد اللواء عمارة في المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتوزر، وفيها مداخلة للدكتور محمد القاضى حول "الشعر ومجتمع المعرفة: عمرك الله كيف يلتقيان؟" فمداخلة الدكتور مصطفى الكيلاني حول "راهن اللحظة الشعرية العربية بين واقع الاتصال ومشكلات التواصل"، تليها مداخلة الدكتور شفيع بالزين التي تبحث في "علاقة الشعر بالاتصال بين التكامل والقطيعة" وتختتم المداخلات الدكتورة سهير اللحياني بمداخلة حول "تأثير الميديا الجديدة والذكاء الاصطناعي في الشعر التونسي"، ثم قراءات شعرية حرة.

في السادسة والنصف مساء تلتئم أمسية على شرف الضيوف في فضاء "بربورة" بالواحة القديمة لتوزر، لتختتم الدورة الـ 43 لمهرجان الدولي للشعر بتوزر صباح الأحد 26 نوفمبر بتلاوة البيان الختامي والتوصيات وتوزيع الشهادات.

شعر اتحاد كتاب مصر الشعر العربي المملكة العربية السعودية النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

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