بعد مجزرة الفاخورة.. نداء عاجل من حركة حماس للجماهير

وجهت حركة المقاومة الإسلامية حماس نداءا عاجلا لجماهير الشعب الفلسطيني حيث دعتهم للخروج اليوم عقب صلاة المغرب انطلاقا من كافة المساجد المركزية بالضفة الغربية إلى الشوارع والميادين وإشعال المواجهة الشاملة مع الاحتلال رداً على سلسلة المجازر التي لا تتوقف بحق ابناء غــزة والتي كان آخرها مجزرة مدرسة الفاخورة

وختمت الحركة بيانها قائلة : قد حان دورك لتلبي النداء.. قم وانتقم لدماء الشهداء.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية اعلنت سقوط نحو 200 شهيداً على الأقل في مجزرة مدرسة الفاخورة بجباليا شمال قطاع غزة.

واشارت شبكة قدس الإخبارية الي أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة بحق النازحين في مدرسة الفاخورة شمال غزة.

ويشار الي ان عشرات المواطنين استشهدوا ، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد المراسل، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا على رؤوس ساكنيه في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين حتى اللحظة، واصابة العشرات بجروح.

وذكرت مصادر طبية في المستشفى الإندونيسي ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أن 60 شهيدا وصلوا المستشفى جراء القصف المتواصل من أنحاء متفرقة في القطاع.

كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا في ميدان بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواجه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبة بالغة في الوصول إلى أماكن الاستهداف، وانتشال جثامين الشهداء والجرحى، خصوصا بعد خروج 26 مستشفى من أصل 35 عن الخدمة.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة في وقت سابق بحق ذات المدرسة بعدما قصفت بشكل متعمد مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا في قطاع غزة.

وتخطي عدد الضحايا 150 شهيدًا وجريحًا نتيجة استهداف الاحتلال لمدرسة الفاخورة.

واستهدف جيش الاحتلال محيط مدرسة الفاخورة أكثر من مرة بـ4 صواريخ.

