الحملة الانتخابية للمرشح السيسي تستقبل رئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين بالسياحة

شدد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي؛ علي أهمية ممارسة الاستحقاقات الدستورية في هذة الانتخابات الرئاسية التي تعتمد علي المشاركه الشعبية الواسعة والتي يمثل عمال مصر الجانب الاوفر في التواجد داخل صناديق الإنتخابات الجامعة بكل المصريين.



أشار المستشار محمود فوزى؛خلال استقباله وهيئة مكتب الحمله الانتخابية للرئيس بمقرها؛ لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة رجب محسن سكرتير الهجرة والاستخدام باتحاد عمال مصر.؛ الي ان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي معروف لدي الجميع محليا وخارجيا من خلال إنجازاته العظيمه ومواقفه القويه التاريخيه.



وقال: إن هذه الانجازات والقرارات السيادية الناجزة استفاد منها الجميع وفي المقدمه عمال وعاملات مصر المخلصون.

وأكد أهمية التواجد داخل اللجان الانتخابية خلال أيامها الثلاث؛ مشيرا إلي إنشاء لجان انتخابيه للمغتربين الذين اضطرتهم الظروف التواجد بعيدا عن مقارهم الانتخابي الأصلي.



ولفت المستشار محمود فوزي الي أن القطاع السياحة بمصر يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القوي؛ وان العاملين به يدركون بحسهم الوطني أهمية انتخاب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المرحلة المقبلة التي تطلب المزيد من الجهد لتحقيق طموحات المستقبل الافضل في التنيمة الشامل في كافه المجالات.

من جانبه رحب محسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسم أعضاء المجلس وجميع العاملين في قطاعات العمل بالمنشأت السياحية والفندقية بالسيد المستشار رئيس الحملة محمود فوزي؛ أعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابيه للرئيس السيسي.



وقال إن العاملين بالمنشآت والبالغ عددهم نحو 5 ملايين هم من المتصلون ومقدمي الخدمة المباشرة لضيوف مصر وكذا الذين يعملون لخدمه قطاع السياحة بجميع المناطق وهم يؤدون واجبهم الوطني بكفاءة واقتداء يدركون حجم المسؤلية والمهام الموكلة إليهم ؛وعلي الجميع دائما بتجديد الثقه في قائدهم عبد الفتاح السيسي.



وفي ختام اللقاء -الذي استمع فيه المستشار محمود فوزي إلي رؤي النقابيين في بعض قضايا العمل- قدم رئيس النقابه العامة تقرير حول الرؤيه المستقبليه للتعاون مع المؤسسات والمنشآت السياحية من أجل تطوير آليات العمل

اقترح التقرير سرعة إصدار قانون العمل المعروض حاليا ؛ وإنشاء الية قومية لتشغيل التدريب الفني المتواصل وفقا للنظم الحديثه يمثل فيها طرفي العمل وبأشراف وزارات العمل والسياحة.