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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة جدة زوج شام الذهبى ابنة أصالة.. تفاصيل

شام الذهبى
شام الذهبى

نشرت شام الذهبى ابنة الفنانة اصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن وفاة جدة زوجها. 

وقالت شام الذهبى : “إنا لله وإنا إليه راجعون. توفت إلى رحمة الله جدة زوجي، الحاجة عطيات. الملاك الجميل الذي كان بركة حياتنا جميعًا. حنونة وطيبة، كانت الدنيا فيها.. يارب العالمين، ارحمها واجعل مثواها الجنة. أدعوا لها”. 

وحرص عدد من النجوم على توجيه رسالة تعزية الى شام الذهبى بعد رحيل جدة زوجها ومن بينهم  سوسن بدر ومي نور الشريف وكارمن سليمان. 

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أصالة وشام الذهبى 

شاركت ابنه الفنانة اصالة شام الذهبى، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وظهرت شام ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان حوامل باللون الموف الغامق القصير ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أنه في يونيو الماضي، علقت أصالة على أخبار حمل ابنتها قائلة: "لا أعرف إذا هي تريد أن تقول أنها حامل، خايفة يكون خطأ لأن هي لا تريد أن تقول وماذا سيحدث إذا قلت، أنا قرأت التعليقات التي تبارك لها".

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