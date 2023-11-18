بعد إطلاق مجلس الوزراء أكبر قافلة مساعدات للفلسطينيين.. مفيدة شيحة: مصر أم الدنيا

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة ، التحية للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق فس ظل الأزمة الحالية، والعدوان الاسرائيلي على القطاع.



وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن مصر أم الدنيا، وهذه من أكبر القوافل التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة ، متابعة انه رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات انسانية شاملة للاشقاء الفلسطنيين.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس الاولويات، وتقدم كل الجهود الممكنة من أجل الشهب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

https://fb.watch/oouT3sTkLx/?mibextid=Nif5oz