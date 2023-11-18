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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إطلاق مجلس الوزراء أكبر قافلة مساعدات للفلسطينيين.. مفيدة شيحة: مصر أم الدنيا

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

وجهت الإعلامية مفيدة شيحة ، التحية للدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والشعب الفلسطيني الشقيق فس ظل الأزمة الحالية، والعدوان الاسرائيلي على القطاع.

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بعد شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة.. مفيدة شيحة: حاجات كتيرة اتغيرت


وأضافت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، أن مصر أم الدنيا، وهذه من أكبر القوافل التي تستعد للدخول إلى قطاع غزة ، متابعة انه رئيس الوزراء يطلق أكبر قافلة مساعدات انسانية شاملة للاشقاء الفلسطنيين.

وتابعت مفيدة شيحة، أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس الاولويات، وتقدم كل الجهود الممكنة من أجل الشهب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

https://fb.watch/oouT3sTkLx/?mibextid=Nif5oz

مفيدة شيحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني الشقيق الدولة المصرية

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