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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المصريون يتصدرون القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.. أبرز الأسماء المرشحة

صدى البلد

سيطر المصريون على القائمة الطويلة المرشحة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية في دورتها الثامنة عشر لعام 2023 – 2024، لفروع الآداب، والمؤلف الشاب، وأدب الطفل والناشئة، وتحقيق المخطوطات، ولهذا نستعرض المصريين الذين وصلوا لتلك القائمة.

"الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"

 

ولقد ضمت القائمة الطويلة رواية "الطاهي يقتل الكاتب ينتحر"، لعزت القمحاوي، من مصر، وفي كتابته يحتفي عزت القمحاوي بقيمة حرية الفكر والمشاعر، واحترام الحواس ويحتفي بالدقة والخفة ويسعى إلى صحبة دافئة مع القارئ وشراكة كاملة معه في اكتشاف المعنى.

وجاء على غلاف الكتاب: لا تكفي المهارة وحدها لكتابة رواية أو طهو طبق جيد، لابد من النار؛ ولو لهب شمعة في قلب الكاتب والطاهي وفي هذا الكتاب يستعرض عزت القمحاوي شغفه بالكتابة والطهو حيث يعتقد أنهما توأم، وكانا في البدء عملًا أنثويا، لهذا يظل الكاتب الرجل بحاجة إلى تأنيث روحه؛ إلى تعلم التواضع والصبر والحيلة عبر الطبخ ويتأمل القمحاوي مهارات البناء في الطبق والكتاب، ويقارن نتائج "العجن واللت" في المخبوز والمكتوب، ويحاول كشف الغش الذي يمارسه بعض الكتاب والطهاة بتصعيد الدسم والملح والحار، ويحتفي بأعمال المهرة من الأدباء: نجيب محفوظ، مارسيل پروست وبورخيس، ومن الطهاة: إميريل لاجاسي، جيمي أوليفر، ونادية حسين. ويعود دائمًا إلى مطبخ العظمة "ألف ليلة وليلة".

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"الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين"

 

كما ضمت القائمة الطويلة "الحلواني.. ثلاثية الفاطميين" لريم بسيوني، الصادرة عن دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع عام 2022، والتي تدور حول ثلاث شخصيات أثْروا التاريخ المصري بالكثير من المواقف التي لا زالت خالدة في ذهن المصريين بما تركوه من آثار، حيث تبدأ الرواية بالقصة الأولى التي تحكي عن جوهر الصقلي مؤسس القاهرة والقائد العسكري الكبير وأحفاده الذين تابعوا مسيرته بما صنعوا من حلوى تميزت بها الفترة الفاطمية في مصر.

بينما تدور القصة الثانية حول شخصية بدر الجمالي القائد الأرمني والي عكا الذي استعان به المستنصر بالله الفاطمي في القضاء على آثار الشدة المستنصرية، وأعاد الحياة إلى طبيعتها في مصر بعد أن عينه رئيسًا للوزراء وقائدًا للجيوش، فأحبه المصريون لما نشره من عدل وتنظيم في مصر.

أما القصة الثالثة والأخيرة فتدور حول شخصية صلاح الدين الأيوبي، ذلك الكردي الذي نجح في حماية مصر من الصليبيين، وكيف حكم مصر بعد القضاء على الفاطميين وعلى مذهبهم الشيعى.

ديوان "مركب ورقي يحرس النهر"

وفى فرع المؤلف الشاب وصل ديوان "مركب ورقي يحرس النهر" للشاعر محمد عرب صالح، ضمن إصدارات مدارك، ويعبر الديوان عن ثلاث سنوات من التفكير والكتابة، حيث يأخذ الكاتب القراء في رحلة شعرية عبر صفحاته، مشاركًا معهم تجربته الشعرية، كما يضم الديوان واحدًا وعشرين لوحة تشكيلية تحمل عناوين القصائد، من رسم الفنان الدكتور يوسف المجيدي.

"غواية الفناء"

 

كما ضمت القائمة "غواية الفناء" لهالة صلاح الصياد، في سرد زمني متقطع تتداخل الحكايات منذ الخمسينات وحتى وقتنا الراهن، وبالخلفية هناك مقتطفات من مذكرات سري، آلاء -الحفيدة- تحكي لنا تحولات ما جرى، سواء معها أو بالعائلة ككل، عبر الإسكندرية والقاهرة وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، نرى ونسمع ونعايش مع أبطال الرواية حيواتهم الصاخبة، نشهد دورات الزمن العاتية كقارب وسط الأمواج، ظهور أشخاص واختفاء آخرون، والأمور الحياتية التي تبدو اعتيادية؛ حب وزواج وطلاق وهجر وخذلان وموت.

 وفي وسط هذا كله محاولات داود للحفاظ على ملكيته وشراكته في فندق "متروبول" العريق في قلب الإسكندرية.

فروع "أدب الطفل وتحقيق المخطوطات"

 

وتضمنت القائمة الطويلة لفرع "أدب الطفل والناشئة"  مجموعة من الكتاب المصريين إذ وصل للقائمة الطويلة كتاب "عالم خاص" لمريانا برسوم، من مصر الصادر عن كتابي للطباعة والنشر و التوزيع عام 2023، و"الفتى الذي يشبه السندباد" لأحمد قرني، من مصر الصادر عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية عام 2023.

وكما تضمن فرع "تحقيق المخطوطات" . "كتاب رياضة العقول المعروف بكتاب تأخير المعرفة"، للدكتور أحمد عبد الباسط، من مصر، الصادر عن دار ملامح للنشر والتوزيع عام 2022، وسفينة الملك ونفيسة الفلك "شهاب الدين" الموشح وموسيقى المقام الناطقة بالعربية بين التنظير والمراس"، للدكتور مصطفى سعيد، من مصر، الصادر عن دار العين للنشر عام 2023.

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