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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

80 شهيدًا إثر غارات إسرائيلية على مخيم جباليا في غزة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن حصيلة مدمرة بلغت أكثر من 80 شخصًا، يوم السبت، نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية المزدوجة التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين.

استهدفت الغارات مدرسة تديرها الأونروا ومبنى منفصلا داخل المخيم، مما تسبب في وقوع إصابات واسعة النطاق، بما في ذلك العديد من الأطفال، وفقا لمصادر رسمية.

خلال هجوم في وقت مبكر من صباح يوم السبت، فقد ما لا يقل عن 50 شخصًا حياتهم في غارة إسرائيلية على مدرسة الفاخورة التي تديرها الأونروا في مخيم جباليا للاجئين. 

كانت المدرسة بمثابة مأوى للفلسطينيين النازحين الذين يبحثون عن ملجأ هربًا من الهجوم الإسرائيلي الوحشي الدائر، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الصحة في غزة، وفقًا لما أوردته وكالة فرانس برس.

في غارة منفصلة على مبنى مختلف داخل المخيم، قُتل 32 شخصاً من عائلة أبو حبل، بينهم 19 طفلاً، بحسب مسؤول وزارة الصحة. وأصدرت الوزارة قائمة بأسماء الضحايا، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على الخسائر المأساوية في أكبر مخيم للاجئين في غزة.

أعرب منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث عن استيائه قائلاً: الملاجئ هي مكان آمن. المدارس هي مكان للتعلم. أنباء مأساوية عن مقتل الأطفال والنساء والرجال أثناء لجوئهم إلى مدرسة الفاخورة شمال غزة. 

وأضاف: لا يمكن للمدنيين، ولا ينبغي لهم، أن يتحملوا ذلك بعد الآن. وقد رددت رئيسة اليونيسف كاثرين راسل هذا الشعور، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للعنف، قائلة: "إننا نشهد صورًا مروعة للأطفال والمدنيين الذين قتلوا في غزة وهم يحتمون بمدرسة يجب حمايتها دائمًا. المذبحة يجب أن تنتهي. المعاناة يجب أن تنتهي."

كما أدانت الأونروا، وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، الهجمات، قائلة: تلقينا صورًا مروعة ولقطات فيديو لعشرات الأشخاص الذين قتلوا وجرحوا في مدرسة أخرى تابعة للأونروا تؤوي آلاف النازحين في شمال قطاع غزة.  

ومع اشتداد الغضب الدولي إزاء العدد المقلق من الضحايا المدنيين، تزداد الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار والتدخل الدبلوماسي لمنع وقوع المزيد من الخسائر في أرواح الأبرياء في المنطقة.

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