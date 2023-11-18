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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بمدينتي الخانكة وشبين القناطر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينتي الخانكة وشبين القناطر وبنها، لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية، بالإضافة إلى تفقد أحد مصانع تعبئة السكر بمدينة بنها لمتابعة انتظام حركة بيع وتوزيع السكر وضخ كميات مناسبة للأسواق بالمدينة.


وتابع محافظ القليوبية، توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق.


وشملت الجولة المرور على عدد من السلاسل التجارية والهايبرات بمنطقة أبو زعبل بالخانكة وبمدينة شبين القناطر.

 
وخلال الجولة إطمأن المحافظ على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق ومدى الالتزام بتطبيق مبادرة خفض السلع الأساسية، مشددا على ضرورة ضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية كافة احتياجات المواطنين، مع أهمية وضع الأسعار على كل منتج بشكل واضح للجمهور، مؤكدا توفير مكان مخصص  بتجميع كل السلع المطبق عليها المبادرة  داخل كل هايبر وماركت للتسهيل على المواطن، كما وجه السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية بمراقبة مناسبة أسعار جميع السلع لتحقيق الانضباط بالأسواق.


وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع .


وأكد محافظ القليوبية بأن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمع استهلاكي و318 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذ ثابت ومتنقل "تحيا مصر"، بالإضافة إلى 49 منفذ أهلي تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية. 


ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.


وفي نهاية الجولة حرص محافظ القليوبية على زيارة أحد المصانع الموجودة في مدينة بنها المتخصصة في تعبئة المواد الغذائية والسكر، ووجه بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر .

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