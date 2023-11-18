كليات جامعة القاهرة تستعد لـ ماراثون امتحانات الميد تيرم ... وهذه المحظورات يجب على الطلاب اتباعها

جامعة القاهرة:

امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير

الامتحانات في موعد المحاضرات

يجب على الطلاب سرعة الانتهاء من اجتياز الامتحان التكميلي

بدأت كليات جامعة القاهرة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 على مستوى كليات الجامعة، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رفعت الكليات حالة الطوارئ والبدء فى إعداد الجداول الزمنية للامتحانات وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024 والتي حددت موعد الامتحانات فى الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الأول.



أعلن الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة، عن موعد بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024.

وأوضحت جنيد، أن الكلية تبدأ امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول (الميدتيرم) لمرحلة البكالوريوس يوم الاحد 19 نوفمبر سواء بالنسبة لطلاب إعلام عربى أو الشعبة الانجليزية وبرنامج الإعلام الرقمى .

وأضاف عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة، ستكون الامتحانات في موعد المحاضرات، وأنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب لمعرفة مواعيد تنظيم الاختبارات.

في إطار متصل أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، ان الكلية قد بدات امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024 لمرحلة البكالوريوس من اليوم وانه تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر .

وأضاف عميد الكلية ، ستكون الامتحانات في موعد المحاضرات ، فيما عدا الفرقة الأولى سيكون لها جدول امتحانات سيتم الاعلان عنه لاحقا .

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة عن تعليمات هامة لطلاب الفرق الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور محمد سامح ، على الطلاب الذين لم يقوموا بدراسة اللغة الفرنسية بالثانوية العامة سرعة الانتهاء من اجتياز الامتحان التكميلي الذي يعقد بكلية الآداب حيث انه لن تتم إجراءات النقل الى الفرقة الأعلى إلا بعد اجتياز الاختبار بنجاح.

ونوضح قائمة المحظورات بامتحانات الميد ترم

وتأتي قائمة المحظورات بإمتحانات الميدترم الدراسى الأول كالتالي:

1- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

3- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

4- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

5- يحظر الحديث الجانبي داخل اللجان.

- حمل تابلت داخل اللجنة .

- حمل سماعة أذن بمختلف أنواعها وأشكالها.

- جلب ساعة يد ذكية.

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بدء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023/2024 (الميدتيرم) بكليات الجامعة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لجداول كل كلية وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة بها، وفي إطار حرص الجامعة على أن تسير العملية التعليمية وفقًا للقواعد والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه تم إعلان جداول وأماكن امتحانات الميدتيرم لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للكليات، مشيرًا إلى أن الكليات استعدت لعقد الامتحانات على الوجه الأكمل من حيث تجهيز القاعات والمعامل اللازمة لذلك.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن امتحانات الميدتيرم تقيس الفهم والتفكير، وتتضمن الموضوعات التي تمت دراستها منذ بداية الدراسة وحتى موعد عقد الامتحانات لقياس مدى قدرة الطالب على تحصيل وفهم المواد الدراسية.

وشدد الدكتور محمد الخشت، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات بهدوء، وإتاحة جميع سُبل الراحة والأمان لهم، مع ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج فور الانتهاء من الامتحانات.