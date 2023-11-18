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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرضنا لضغوط دولية.. نتنياهو يكشف مصير صفقة الإفراج عن الأسرى في غزة

نتنياهو
نتنياهو

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه حتى الآن لا توجد أي صفقة للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي اليوم السبت "نقول لأهالي الأسرى قلبنا معهم لكن لا صفقة حتى الآن بشأن الإفراج عنهم".

وأشار إلى أنه دعا عائلات الأسرى للقاء حكومة الحرب هذا الأسبوع؛ لرؤية ما يقومون به، لافتًا إلى أن تل أبيب تصر على حماية مصالحها على الرغم من معارضة بعض الأصدقاء.

وتابع نتنياهو قوله "نحاول مقاومة الضغوط الدولية ولن نوقف الحرب قبل القضاء على حماس"، مستطردًا أن هناك “الكثير من التقارير غير الصحيحة” حول إطلاق سراح بعض أو كل الأسرى.

ولفت إلى أنه “حتى الآن لا يوجد اتفاق”، مؤكدًا أنه إذا ظهر أي اتفاق؛ فسيتم إعلام الشعب به.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن إسرائيل تعرضت لضغوط دولية؛ لعدم اقتحام مستشفى الشفاء، ولكنها نفذت الهجوم، مشيرًا إلى أن قوى دولية طلبت منهم وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكنهم رفضوا.

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