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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهة بين نتنياهو وبايدن بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على اليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعا إلى نقل الحكم في القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

 

وفي عمود بصحيفة "واشنطن بوست"، كتب بايدن: "يجب أن تتحد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكومي واحد، وسلطة فلسطينية متجددة. ومن هناك يجب أن نتحرك نحو حل الدولتين".

بالإضافة إلى ذلك، أدان بايدن التقارير عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأوضح أن الولايات المتحدة ستفكر في رفض منح تأشيرات دخول للمتورطين في أعمال العنف.

من جانبه، علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على كلام بايدن في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم، مع الوزيرين جالانت وجانتس وأوضح أنه يعارض إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية

وقال نتنياهو: السلطة الفلسطينية غير قادرة على قبول المسؤولية عن غزة بعد. لقد قاتلنا وفعلنا كل هذا، فهل سنسلمها لهم؟ أبو مازن لا يزال يرفض إدانة أفظع مذبحة لليهود منذ المحرقة. كبار وزرائه يحتفلون بما حدث. السلطة الفلسطينية كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة".

وأضاف: هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن القضاء على حماس، وأفترض أننا سنصل في النهاية إلى اتفاق بشأن هذه القضية أيضاً".

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