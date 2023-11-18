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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة .. أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بـ هيونداي

لأول مرة.. أمازون
لأول مرة.. أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بسيار

كشفت شركة أمازون الرائدة في التسوق عبر الانترنت عن خطوة جديدة ومهمة الخميس أنها ستبدأ بيع سيارات جديدة على منصتها في الولايات المتحدة العام المقبل.

 

وأعلنت أمازون عن خطوتها الجديدة خلال فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات، ويأتي ذلك بالتعاون مع العلامة التجارية الكورية الجنوبية المصنعة للسيارات والتي ستكون العلامة التجارية الأولى التي تباع مركباتها على الموقع.

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لأول مرة.. أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بسيارات هيونداي

وأوضحت أمازون إن العملاء سيكونون قادرين على اختيار الموديلات والميزات المفضلة لديهم عبر الإنترنت. ويمكنهم بعد ذلك استلام السيارة من الوكيل المحلي أو طلبها عبر خدمة التوصيل إلى المنزل. وستكون خيارات التمويل متاحة أيضاً على أمازون.

 

وقال رئيس "أمازون" آندي جاسي في بيان "هيونداي شركة مبتكرة للغاية وتشارك أمازون في شغفها بمحاولة جعل حياة عملائنا أفضل وأسهل كل يوم".

 

ستتميز شراكة امازون مع هيونداي، مساعدها الافتراضي الشهير "أليكسا" ، والذي سيكون موجوداً في موديلات السيارات اعتباراً من عام 2025.

 

أوضحت أمازون أن العملاء سيكونون قادرين على اختيار الموديلات والميزات المفضلة لديهم عبر الإنترنت، ويمكنهم بعد ذلك استلام السيارة من الوكيل المحلي أو طلبها عبر خدمة التوصيل إلى المنزل، كما سيتم إتاحة خيارات التمويل متاحة أيضاً على أمازون.

 

نمت المبيعات المباشرة للعملاء في السنوات الأخيرة في الولايات المتحدة، بقيادة تسلا وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية التي استغنت عن الوسطاء التقليديين للتجار، رغم أن خطة أمازون تتضمن التعاون بين الوكلاء.

هيونداي أمازون الولايات المتحدة السيارات الكهربائية

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