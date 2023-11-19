سعر سيات أبيزا موديل 2023 في مصر

تعتبر سيارة سيات ابيزا موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الهاتشباك في السوق المصرية، وتقدم بفئتين هما REFERENCE و FR .

سيات ابيزا موديل 2023

أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2023

سيات ابيزا موديل 2023 الفئة الأولى REFERENCE بسعر 850,000 جنيه

سيات ابيزا موديل 2023 الفئة الثانية FR بسعر 975,000 جنيه



مواصفات السيارة سيات ابيزا موديل 2023

تعتمد السيارة سيات ابيزا موديل 2023 على محرك 3 أسطوانات، 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSG يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم اقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر.

تتسارع السيارة سيات ابيزا موديل 2023 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 9.5 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها للوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيات ابيزا موديل 2023

أبعاد السيارة سيات ابيزا موديل 2023

قاعدة العجلات 2564 مم.

الطول الكلي 4059 مم.

العرض الكلي 1780 مم.

ارتفاع السيارة 1447 مم.

سعة التخزين الخلفية 355 لترا.

تمتلك سيارة سيات إبيزا موديل 2023 العديد من التجهيزات منها، شبكة أمامية كرومية، ومرايات جانبية بلون أسود لامع، وصداد رياضي أمامي، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، وعجلات مقاس 17 بوصة، ودخول بدون مفتاح، وشاشة مقاس 8.25 بوصة، ومخرجين USB، و4 سماعات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات.