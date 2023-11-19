عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقها.. هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100

سلسلة Honor 100
سلسلة Honor 100

فتحت شركة هونر Honor، باب الحجز المسبق رسميا لتلقي طلبت المساخدمين لحجز إصدارات سلسلة هواتفها Honor 100، في الصين، قبل الإعلان الرسمي عنها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت التسريبات الأخيرة أن الطراز الأساسي من سلسلة هونر Honor 100، سيحتوي على معالج Snapdragon 7 Gen 3 الجديد من كوالكوم.

 

تسريبات حصرية.. أول صورة لسلسلة هونر المنتظرة Honor 100

تشتري هونر Magic Vs 2 أم أوبو Find N3.. مقارنة توضح الفرق

هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100

وفي المقابل، سيتم تشغيل طراز Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرئيسي للعام الماضي Snapdragon 8 Gen 2.

وتبعا للمعلومات السابقة، ستحتوي سلسلة هونر Honor 100 على شاشة 1.5K Oasis لحماية العين مع تعتيم 3840 هرتز PWM مما يقلل من إجهاد العين.

ويشاع أن كلا الهاتفين الذكيين يحملان مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS) في الخلف.

ومن المرجح أيضًا أن يقدم هاتف Honor 100 Pro تجربة تصوير على مستوى SLR، كما ألمح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة هونر، والجدير بالذكر أن كلا الطرازين سيدعمان أيضا الشحن بقوة 100 وات.

وأشارت التسريبات، إلى أن سلسلة هونر المرتقبة Honor 100، ستحتوي  على إصدار قياسي وطراز Pro، هناك أيضا تكهنات بأنه قد يتم تقديم طراز Honor 100 GT جبًا إلى جنب مع هذه الطرازات.

ومن المقرر إطلاق سلسلة Honor 100 في الصين يوم 23 نوفمبر.

Honor 100 Honor الصين Honor 100 Pro هونر Honor 100 إطلاق سلسلة Honor 100

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

موضوعات متعلقة

أجمد عرض.. تخفيض البلاك فرايدي يصل شاومي Redmi 10 2022

مقارنة هواتف فيفو Vivo X100 و Vivo X100 Pro.. ما هي الاختلافات؟

عملاق التصوير.. هاتف رائد من هواوي الأفضل من حيث الكاميرا

قنوات واتساب تتجاوز نصف مليار مستخدم نشط شهريا

بسبب تصريحات إيلون ماسك المثيرة للجدل.. آبل توجه ضربة قاضية لمنصة إكس

بخصم جبار.. أحدث موبايلات أوبو بسعر منخفض في البلاك فرايدي

على مدار عام كامل.. سامسونج تتعرض لاختراق كبير وسرقة بيانات عملائها

في خطوة مفاجئة.. إقالة الرئيس التنفيذي لـ شركة OpenAI سام ألتمان

ترشيحاتنا

دعاء المطر من 6 كلمات تقضي حاجتك ويسخر الله لك الأرض وما عليها

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

تراجعت لـ 40%.. الحرب على غزة تعصف بشعبية بايدن قبل الانتخابات الرئاسية

حملة السيسي الانتخابية: حماة الوطن يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لحياة كريمة

لاعب بيراميدز بديلا لـ أحمد فتوح.. تشكيل منتخب مصر لمواجهة سيراليون

سعر مرسيدس S Class موديل 2024 بـ الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

الجلد الأسود.. هيدي كرم تثير ضجة بظهورها | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

فيديو

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ