قبل إطلاقها.. هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100

فتحت شركة هونر Honor، باب الحجز المسبق رسميا لتلقي طلبت المساخدمين لحجز إصدارات سلسلة هواتفها Honor 100، في الصين، قبل الإعلان الرسمي عنها.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت التسريبات الأخيرة أن الطراز الأساسي من سلسلة هونر Honor 100، سيحتوي على معالج Snapdragon 7 Gen 3 الجديد من كوالكوم.

هونر تفتح باب الحجز المسبق لسلسلة Honor 100

وفي المقابل، سيتم تشغيل طراز Honor 100 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الرئيسي للعام الماضي Snapdragon 8 Gen 2.

وتبعا للمعلومات السابقة، ستحتوي سلسلة هونر Honor 100 على شاشة 1.5K Oasis لحماية العين مع تعتيم 3840 هرتز PWM مما يقلل من إجهاد العين.

ويشاع أن كلا الهاتفين الذكيين يحملان مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS) في الخلف.

ومن المرجح أيضًا أن يقدم هاتف Honor 100 Pro تجربة تصوير على مستوى SLR، كما ألمح أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة هونر، والجدير بالذكر أن كلا الطرازين سيدعمان أيضا الشحن بقوة 100 وات.

وأشارت التسريبات، إلى أن سلسلة هونر المرتقبة Honor 100، ستحتوي على إصدار قياسي وطراز Pro، هناك أيضا تكهنات بأنه قد يتم تقديم طراز Honor 100 GT جبًا إلى جنب مع هذه الطرازات.

ومن المقرر إطلاق سلسلة Honor 100 في الصين يوم 23 نوفمبر.