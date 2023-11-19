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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة تثقيفية لعمال الوادي الجديد بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية في مجال تنظيم الأسرة، وكذلك أهمية المشاركة للأسرة في العملية الانتخابية والتوعية الاستحقاقات الدستورية تحت عنوان: "المشاركة الانتخابية واجب وحق" ، وذلك لنحو 18 عاملا بشركة الطحان جولدن داتس بالخارجة بالوادى الجديد، في إطار سعى المديرية وحرصها على توعية كافة العاملين فى مختلف القطاعات بأهمية المشاركة الإنتخابية كواجب  وطني.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية العاملين فى مختلف المنشآت وتثقيفهم بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم القانون والدستور ، وأهمية مشاركتهم فى العملية الانتخابية القادمة وحثهم على المشاركة واسرهم فى الإدلاء بأصواتهم من أجل المضى قدماً نحو طريق المستقبل فى ظل الجمهورية الجديدة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، نجاح جهود مكتب تشغيل الخارجة التابع للمديرية في تنظيم الندوة التثقيفية ، والتي بدأتها المديرية ضمن سلسلة من ندوات التوعية والتثقيفية لتوعية المواطنين بحقوقهم فى العملية الانتخابية والمشاركة بفعالية خلالها وأثر ذلك على الإنتاجية والعمل والاستقرار ، وتحت رعاية اللواء ا. ح  محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، ومؤكداً إستمرار المديرية وأجهزتها فى القيام بأدوارهم تجاه العاملين فى مختلف القطاعات من حيث تنيظم لقاءات توعوية وندوات تثقيفية هدفها التعريف بحقوقهم وواجباتهم التى كفلتها لهم القوانين والتشريعات .

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