استكمال حصر العمالة غير المنتظمة بمشروعات أسوان

شكلت مديرية العمل بمحافظة اسوان لجنة برئاسة مدير المديرية، لعمل زيارة ميدانية لمشروع سنابل سونو أسوان، والذى يقوم بتنفيذه جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية بوازرة الدفاع، وذلك لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة العاملة في المشروع وضمها لقاعدة بيانات المسجلين بالمديرية وشمولها بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي توفرها المديرية بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها، حيث إن المشروع يقوم باستصلاح 240 ألف فدان كمرحلة أولى من أسوان، ويوفر الاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة فى شتى المجالات الزراعية، إلى مرحلة التسويق للمنتجات الزراعية.

وأوضحت المديرية ، أنه تم تنظيم الزيارة فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحات وزير العمل للمديريات بتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية وحصر هذه العمالة على أرض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات.

وترأس فوزى صابر مدير المديرية اللجنة المشاركة بالزيارة يرافقه مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ومدير وحدة العمالة غير المنتظمة، ومدير مكتب عمل أسوان، وباحثين بإدارة العمالة غير المنتظمة، حيث بدأت عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة على أرض الواقع في المشروع، كما تقدم العمال بالشكر والتقدير لوزير العمل واللواء اشرف عطية محافظ اسوان على اهتمامهم بملف العمالة غير المنتظمة ومؤكدين أنهم على قدر المسؤولية ومستمرين فى عملهم لرفعة وطنهم وحتى تشغيل هذه المشاريع التى تعود بالنفع عليهم وعلى أبنائهم.