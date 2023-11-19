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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ندوة توعوية بالمساواة بين الجنسين في مواقع عمل الإسماعيلية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية من خلال وحدة المساواة بين الجنسين ندوة للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنه 1958 بشأن التمييز فى مجال الاستخدام والمهنة وذلك فى مقر مديرية التضامن الاجتماعي، تناولت التعريف بمفهوم التمييز وأشكاله والقضاء عليه فى سوق العمل، حيث تهدف تلك الاتفاقية  إلى تحقيق المساواة في الفرص والمعاملة في الاستخدام والمهنة بهدف القضاء على التمييز فى هذا المجال، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بما يخص حقوق العمال وواجباتهم لحمايتها ورعايتهم وتعزيز علاقات العمل مع أصحاب الأعمال لتحقيق زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أن الندوة تناولت بالشرح أى تمييز أو تفضيل أو استثناء أو تفرقه يتم على أساس العنصر أو الجنس أو اللون أو الرأى السياسى أو الجنسية يسفر عن ابطال المساواة في الفرص أو فى المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، كما تم التنويه خلالها انه لا يعتبر تمييز أو تفضيل بصدد عمل معين إذا كان مبنياً على أساس مؤهلات التى تقتضيها طبيعة هذا العمل، مشيراً إلى أنه جرى خلال فعاليات الندوة توضيح دور  مديرية العمل  والخدمات المقدمة للجمهور والعاملين بالقطاع الخاص، وقام بإلقاء المحاضرات بالندوة مروة انس مدير وحدة المساواة بين الجنسين.

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