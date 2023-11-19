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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن "حياة كريمة".. اختتام برنامج التدريب المجاني على مهنة التفصيل والخياطة بأسيوط

صدى البلد


اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات برنامج التدريب المهني المجني علي مهنة التفصيل والحياكة؛بوحدة التدريب المتنقلة بمركز ومدينة البداري.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية : "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة : "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات المختلفة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 - 2024، التي اعتمدتها الإدارة وتنفذها في مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت المديرية، أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية جوانبها النظرية والعملية من خلال نظام ساعات التدريب المعتمدة.

 

وأشار علي سيد مدير المديرية إلي أن مثل هذه الدورات التدريبية يتم تنفيذها في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة والتي تهدف إلى تنمية مهارات الشباب والفتيات على بعض الحرف والمهن التي يتطلبها السوق في المحافظات حتى تكون مصدراً رئيساً للدخل في المستقبل القريب، ومنوهاً إلى أنه في نهاية الدورات التدريبية يُمنح الخريج شهادة معتمدة من المديرية تفيد اجتيازه للدورة بنجاح وذلك بعد تخطيه للاختبارات النظرية والعملية على حد سواء.

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