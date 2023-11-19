"عمل جنوب سيناء" تنظم ندوة للتوعية بالسلامة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية ، وذلك تحت عنوان : "مخاطر الحريق وخطة الطوارئ واهميتها وكيفيه تنفيذها والتدريب عليها" .

الندوة تم تنفيذها في جامعة الملك سالمان فرع شرم الشيخ وطور سيناء ، وذلك في إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين فى قطاعات العمل ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العمال فى مختلف المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وكذلك توفير مناخ عمل آمن.

وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية ، أن الندوة شارك فيها احمد مصطفي وكيل المديرية و المهندس عزالدين إبراهيم مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، والمهندسة آمال زكي مدير مكتب السلامة بطور سيناء ، والمهندس حسام حسني مفتش مكتب شرم الشيخ، بحضور عادل حمودة مدير عام الموارد البشرية بالجامعة ومسئول السلامة والصحة المهنية ، وعدد من العاملين والطلاب .

وأكد أن الندوة تأتى فى إطار تنفيذ خطة المديرية نحو نشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحكومية وقطاع الاعمال والقطاع الخاص وقطاع التعليم ، حرصاً منها على نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعة والعاملين بها لحمايتهم من المخاطر وتوفير بيئة عمل آمنة ، وتطبيق أحكام القانون فيما يخص اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية بالمنشآت باعتبار المنشآت التعليمية من أكثر المنشآت كثافة من حيث الطلاب والمترددين .

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