نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل بأسيوط



نظم المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بفرع أسيوط، عدد من البرامج التدريبية، والتي تضمنت برنامج أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية الأساسي،في الشركات والمنشآت التالية : شركة توزيع مصر الوسطى الكهرباء، وشركة النصر للمقاولات حسن علام، والبنك الزراعى المصرى، و مصنع اسمنت التعمير، والهيئة القومية للسكك الحديد، وذلك فى إطار خطة المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ومعاونة المنشأت فى مجال السلامة والصحة المهنية ؛ وحيث أن إحدى محاور عمل المركز هو تدريب العاملين فى المنشآت على أعمال السلامة والصحة المهنية للوصول إلى بيئة عمل أمنة.

وأوضحت المديرية، أن ذلك يأتي فى ضوء استكمال سلسلة برامج التدريب الذى ينفذها المركز فى مجالات السلامة والصحة المهنية التى بدأه المركز بالمحافظات داخل فروعه ، وأكد الكيميائي اشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز ان ذلك يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التدريب والتثقيف التى يقوم بها المركز داخل المنشآت المختلفة والتواجد المستمر بين العاملين من أجل رفع الوعى بالسلامة والصحة المهنية وإعداد مسئولى سلامة وصحة مهنية متميزين، وتوفير بيئة عمل آمنة، ومنوهاً إلى أنه جرى تنظيم البرنامج تحت إشراف الكيميائية نجوى ناصف مدير فرع المركز باسيوط ،والمنسق الإدارى للبرنامج علاء القوصى اخصائى التدريب بفرع أسيوط.

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