مجلس الوزراء الإسرائيلي الموسع يوافق على إدخال الوقود إلى غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني ​​الموسع في إسرائيل وافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة، أن المجلس الموسع وافق في نهاية اجتماع استمر نحو ست ساعات ونصف على قرار المجلس الوزاري المصغر بالامتثال للطلب الأمريكي وإدخال كمية محدودة من الوقود إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك عدد من وزراء اليمين المتطرف عارضوا ذلك القرار وهم: وزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير الأمن الوطني وإيتمار بن جفير ووزيرة المواصلات ميري ريجيف، كما امتنع الوزير وعضو مجلس الحرب جدعون ساعر عن التصويت.