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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حفل تكريم للمتميزين في البرنامج التثقيفي للطفل وحفظة القرآن الكريم بسيناء

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بسيناء

 نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء ، احتفالية كبرى بمسجد آل الشاعر بالعريش   لتكريم الأطفال المتميزين، وتوزيع الجوائز والهدايا القيمة وشهادات التقدير على الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم من المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل بمسجد آل الشاعر بالعريش. 

 

حق الطفل :

وقال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه  تنفيذ فعاليات حفل التكريم ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية. 

تم تنفيذ الحفل ،تحت رعاية ، وبحضور كريم من حضر حفل التكررم   قيادات الدعوة بالمديرية ، ومدير إدارة غرب العريش ، وجمع من السادة العلماء أئمة المساجد المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل، وتحت إشراف فضيلة الشيخ محمود ابراهيم إمام وخطيب مسجد آل الشاعر ، ،وعدد من  أولياء أمور الطلاب والطالبات المشاركين بالبرنامج التثقيفي للطفل، وجمع من رواد المسجد الكرام.

 

 

 

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