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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف السعودية| توغل إسرائيلي في الضفة.. الصحة العالمية تعلن مستشفى الشفاء «منطقة موت».. ومشاورات مصرية لتفعيل «هدنة غزة»

الصحف السعودية
الصحف السعودية

البيت الأبيض: لا اتفاق حتى الآن بين إسرائيل و«حماس» بشأن هدنة مؤقتة

بايدن: يجب أن تحكم السلطة الفلسطينية الضفة وقطاع غزة

العالم الإسلامي: قصف مدرسة «الفاخورة» جريمة همجية

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 12 إلى مطار العريش


سلطت الصحف السعودية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

فقد أبرزت صحيفة الشرق الأوسط تكثيف القاهرة من تحركاتها واتصالاتها الإقليمية والدولية على المسارين الإنساني والسياسي، من أجل التوصل لـ«اختراق» على جبهة الأزمة في قطاع غزة، وبرز خلال الساعات الأخيرة تسارع لوتيرة التحركات المصرية؛ إذ أطلقت مصر ما وصف بأنه «أكبر قافلة مساعدات إلى غزة»، بحضور رسمي لافت.

فيما تواصلت في القاهرة المشاورات السياسية مع مسؤولين غربيين بارزين، فبحسب مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن السلطات المصرية «تسابق الزمن»، من أجل الوصول إلى تفاهمات تفضي إلى وقف لإطلاق النار في القطاع الذي دخلت العمليات العسكرية الإسرائيلية فيه أسبوعها السابع.

سياسياً، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، وركز اللقاء على مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد السيسي موقف مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

كما لفتت الصحيفة إلى مواصلة الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة لليوم الرابع والأربعين على التوالي، في الوقت الذي تتقدم فيه مفاوضات وقف إطلاق النار ببطء، حيث ذكر تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام للسماح بتبادل للأسرى.


واستمرارا لمسلسل اقتحامات إسرائيل لمناطق في الضفة خلال الليل، نفذت القوات الإسرائيلية عدة اقتحامات في الضفة الغربية شملت مدن جنين ونابلس والخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى مخيم بلاطة وبيت ساحور وقلقيلية وطوباس ومخيم قلنديا.


وفيما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت أمس بأن العملية البرية في مرحلتها الثانية، من المتوقع أن تستكمل القوات الإسرائيلية اليوم إخلاء مجمع الشفاء الطبي في شمال قطاع غزة.

 

كما أوضحت صحيفة عكاظ اعلان منظمة الصحة العالمية، أنها قادت السبت مهمة إلى مستشفى الشفاء في غزة الذي بات هدفاً للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى الذي قالت إنه أصبح «منطقة موت».

وذكرت المنظمة في بيان، أنها تعمل مع شركائها على «وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم».

ووفقاً للمنظمة التي قضى خبراؤها ساعةً داخل مجمع المستشفى الضخم، كان هذا الصرح الطبي لا يزال يؤوي السبت 25 من مقدمي الرعاية و291 مريضاً، بينهم 32 طفلاً حالاتهم حرجة، و22 من مرضى الكلى واثنين في العناية المركزة.

وذكرت المنظمة في بيانها أن أعضاء البعثة وصفوا المستشفى بأنه «منطقة موت» حيث الوضع بات «يائساً».


وجاء في عكاظ أيضا أن رابطة العالم الإسلامي أدانت بأشد العبارات، إقدام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف مدرسة الفاخورة التابعة لـ«الأونروا» في قطاع غزة.

وندد أمين الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، باسم الرابطة ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية، بهذه الجرائم الهمجية المروعة والمتواصلة ضد المدنيين والمنشآت المدنية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

فيما أشارت صحيفة سبق إلى اعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم (الأحد)، إن إسرائيل وحركة «حماس»، لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضافت المتحدثة، أن «الولايات المتحدة تواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بين الجانبين». وأكد مسؤول أميركي ثان بأنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق. وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: «لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق».

وذكرت صحيفة الرياض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد، السبت، إن السلطة الفلسطينية يجب أن تحكم في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».

وأضاف في مقال رأي نشرته صحيفة «واشنطن بوست»: «بينما نسعى جاهدين من أجل السلام، ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت هيكل حكم واحد، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، بينما نعمل جميعاً نحو حل الدولتين».

وقال: «يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ولا إعادة احتلال، ولا حصار، ولا تقليص للأراضي».


وأفادت صحيفة الوئام بوصول الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، محملة بمساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبيّة تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بعد أن غادرت من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم (الأحد).

كما أشارت الصحيفة إلى اعلان وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للقصف السافر الذي تعرضت له مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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