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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم مؤتمرا حاشدا بالأقصر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

صدى البلد

عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،أمس السبت الموافق 18 نوفمبر،مؤتمرًا حاشدًا بمحافظة الأقصر ؛وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية ضمن فاعليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز ". 
حيث تم استعراض عدد من الإنجازات و المشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل المحافظة و ما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته  من دعم كبير علي مستوي عدٍد من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية و التنموية بالإضافة لحث المواطنين علي ضرورة المشاركة الفعالة و الإيجابية في الإنتخابات الرئاسية و الإدلاء بأصواتهم  .
كان ذلك بحضور الآلاف من أهالي محافظة الأقصر و عدد من  قادة الرأي  من أساتذة الجامعة و الأطباء و المهندسين و المعلمين و الرائدات الريفيات و ممثلين المجالس القومية و القيادات الدينية المسلمة و المسيحية و العمد و المشايخ و ممثلين عن الجمعيات النشطة و القيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة . 
يُذكر أن مؤتمر الأقصر هو المؤتمر السابع ، والذي يأتي ضمن سلسلة مؤتمرات "حكاية وطن" الحاشدة التي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم و تأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة وتشجيع المواطنين وحثهم علي المشاركة الإيجابية والفاعلة في العملية الانتخابية.

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