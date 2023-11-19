غلق وتشميع 6 منشآت طبية خاصة لمخالفة التراخيص في حملة رقابية بسوهاج

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، برئاسة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر عدة حملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة ومراجعة التراخيص لتلك المنشآت وضبط العمل بها.

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج؛ للحفاظ على صحة المواطنين وفي إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة ، حيث قام فريق من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف مدير الإدارة وقيادة الدكتور محمد سيد فقير.

وعضوية كلا من الدكتور محمد سعد والدكتور احمد الكشكي والدكتور محمد بدار و الدكتور عبدالله حسني والدكتور عماد وجيه والدكتوره ميرفين عادل أعضاء فريق التفتيش بالمديرية بشن حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركزي طهطا والمنشأة.

محافظة سوهاج

والتي أسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت طبيه خاصة بالمركزين وتضمنت الإغلاقات مركزين للحضانات ومركزين لجراحة النساء والتوليد عيادة أطفال و معمل وشملت المخالفات التي رصدتها المخالفات عدم استيفاء شروط الترخيص.

وعدم إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى مما يشكل خطراً على صحة المرضي وكذلك انذار 5 منشآت أخري وتضمنت ايضاً مركزين للحضانات وعيادة أسنان وعيادة باطنة وغدد صماء ومركز للبصريات.

وأكد الدكتور أحمد ابوهاشم ، أن الحملات ستشمل جميع مراكز المحافظة وفق خطة مديرية الصحة والتي ناقشها خلال إجتماعه بإدارة العلاج الحر الأسبوع الماضي وبدأت فوراً في تنفيذها ، وذلك لضبط المخالفين ولضمان وصول خدمة طبية أمنه للمرضى المترددين على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.