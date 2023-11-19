بوريل: يجب مساعدة وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة بعد الحرب

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه يجب مساعدة وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة بعد الحرب.

وأضاف بوريل قائلا :" السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة القادرة على إدارة غزة لا حماس ولا إسرائيل".

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إننا نجدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد جوزيب بوريل اليوم الأحد، أنه يجب بذل مزيد من الجهود لحماية حياة المدنيين في غزة.

وأضاف بوريل، أن حل الدولتين هو الحل الأمثل ويجب أن نفعل ما بوسعنا كي يكون ممكنا.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.