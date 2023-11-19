رئيسة حزب العمل الإسرائيلي تطالب باستبدال نتنياهو الآن

طالبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي ميراف ميخائيلي، اليوم السبت، باستبدال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

واعتبرت ميخائيلي أن هناك احتمالا واقعيا لرحيل نتنياهو وذلك حتى بدون الذهاب إلى الانتخابات، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت ميخائيلي إنها "لا تقترح الذهاب إلى الانتخابات" وأضافت: "أقول استخدموا الوسائل المتوفرة لدينا في القانون لتغيير الحكومة في ظل هذا الكنيست. أعلم أن الائتلاف الحاكم يعلم أن الشيء الصحيح هو استبدال نتنياهو الآن".

وحسب ميخائيلي، فإن "احتمال أن تأتي حكومة أخرى في هذا الكنيست هو احتمال واقعي وجيد".

وحمل كثيرون في إسرائيل نتنياهو مسؤولية الفشل الأمني خلال أحداث 7 أكتوبر، وأظهر استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في أكتوبر، أن ثقة الإسرائيليين في الحكومة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما.