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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرايا القدس تكبد جيش الاحتلال خسائر جديدة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها حققوا نجاحا جديدا شرق مخيم الشاطئ.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس، في بيان موجز لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، في وقت سابق،  استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة، وأوضحوا أنهم استهدفوا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بالصبرة وتل الهوا.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

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