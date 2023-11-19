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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتـ.ل شخص وإصابة 5 في مشاجرة بالقاهرة

المتهمون
المتهمون

القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ٧ أشخاص بينهم سيدتين بعد مشاجرة بينهم ادت الي وفاة شخص واصابه ٥ منهم بسبب خلافات سابقة بينهم ، تم ضبط طرفى المشاجرة ، وتولت النيابة التحقيق .
 
تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين ٣ أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته وبين ٥ أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات ووفاة شخص .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة عين شمس القاهرة مديرية أمن القاهرة وفاة شخص مقتل شخص

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