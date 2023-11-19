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ديني

"خريجي الأزهر" تعقد ورشة عمل لـ"إدارة المشاريع" لطلاب كلية التربية الرياضية بنين

ورشة عمل لـإدارة
ورشة عمل لـ"إدارة المشاريع "لكلية التربية الرياضية بنين

واصل مشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، دوراته التدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بعقد ورشة عمل  متخصصة، حول "إدارة المشاريع" لطلاب كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة؛ للارتقاء بكفاءتهم لتأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة.

"خريجي الأزهر" تعقد ورشة عمل لـ"إدارة المشاريع "لكلية التربية الرياضية بنين"

حاضر بالورشة المهندس عمرو الشرابي - المدرب المعتمد من إنجاز مصر، بمشاركة خمسة وخمسين متدربا من كلية التربية الرياضية بنين. 

وتناول م. الشرابي المفاهيم الرئيسية لإدارة المشاريع ودورها في إنجاح المشروعات وفق البرامج الموضوعة، وبينها في عدة نقاط من اخمها اهمية المشروع وكيفية التخطيط له والمتابعة والتحكم والتنفيذ.

كما تطرق إلى أهمية وضع جدول زمني للمشروع وإدارة المواقف والموارد.

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وأوضح أهمية إدارة المخاطر وضبط الجودة وعمليات التنفيذ والمراقبة وقدرة فريق العمل على التواصل لإنجاح الخطط الموضوعة وفق الجدول الزمنى للمشروع.

وقام م. عمرو بعرض نماذج توضيحية للمتدربين وتطبيقات للإجابة عنها لقياس مدى استيعاب المتدربين كما تم الرد على كافة الاستفسارات والأسئلة التي طرحها المتدربون.

تنمية ونشر ثقافة القراءة والاطلاع بين شباب الأزهر

شهد د. محمد حسين المحرصاوي - وأسامة ياسين - نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتورة شفيقة الشهاوي - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، افتتاح معرض الكتاب لمجمع البحوث الإسلامية بالكلية.

وأكد د. المحرصاوي، خلال افتتاحه للمعرض أن هذا المعرض يعد نافذة للطلاب للاطلاع على إصدارات المجمع وما تحويه من كتب متنوعة في مجالات المعرفة المختلفة خاصة في مجال العلوم الشرعية التي تخدم طلاب الازهر الشريف. 

وقالت د. شفيقة الشهاوي - عميدة الكلية: إن هذا المعرض يأتي في إطار الخدمات التي تقدمها المنظمة لكلية الدراسات العربية والإسلامية للبنات من أجل اقتناء الكتب بأسعار رمزية حتى تكون مرجعا لهم تساعدهم في تحصيلهم العلمي.

ويأتي هذا المعرض ضمن مجموعة من المعارض التي تتشارك فيها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مع كليات جامعة الأزهر خدمة للطلاب من أجل أن تكون هذه المعارض نافذة معرفية لتلبية احتياجات طلاب العلم.

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