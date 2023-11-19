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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف آخر تطورات عملية نقل الأطفال الخدج إلى رفح

الهلال الاحمر الفلسطيني
الهلال الاحمر الفلسطيني

أكد الناطق باسم الهلال الأحمر في غزة، أن طواقم الإسعاف تمكنت اليوم، الأحد، بتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من إخلاء 32 طفلا من الخدج في مستشفى الشفاء ويجرى نقلهم إلى الجنوب تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفى الإماراتي في رفح.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر إن الحالة الإنسانية أكثر صعوبة والسوق المحلي بات جافا كليا من المواد الغذائية.

و يأتي هذا وسط أنباء عن جهود فلسطينية مصرية لإخراج 36 طفلاً من الخدّج لتلقي العلاج في مصر خشية موتهم اختناقا بسبب انقطاع الأوكسجين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مدير عام مستشفيات غزة، محمد زقوت، اليوم الأحد، أن  فريقا من منظمة الصحة العالمية اتجه إلى مستشفى الشفاء في قطاع غزة لإجلاء الأطفال.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مراسلها هناك أن قافلة من سيارات الإسعاف، ترافقها مركبات الأمم المتحدة، اتجهت شمالا نحو مدينة غزة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تأمل في إجلاء المرضى إلى جنوب غزة.

وكان خالد عبد الغفار وزير الصحة المصري، قد صرح بأن نقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح يمثل تحدياً كبيراً.

وأضاف في حديث للعربية والحدث أن "نقل الأطفال في هذه المرحلة هو لا يقل صعوبة عن الحفاظ عليهم داخل المستشفى، نظرا لأنه لا بد أن تكون جهات الإسعاف مجهزة بالحاضنات، ولكن نحن في شغف لوصول الحالات عند المعبر، ومن عند المعبر نحن مستعدون استعدادا كبيرا، سواء من خلال النقل، أو من خلال الحاضنات الموجودة في مستشفيات في قطاع شمال سيناء، أو حتى في قطاع المحافظات المجاورة".

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