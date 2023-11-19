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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهة تونس..تفاصيل

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن عن تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهة تونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"تشكيل منتخب مصر للشباب في مواجهة تونس التي تنطلق في الثالثة مساء ضمن بطولة شمال أفريقيا الودية".

 

يلتقي منتخب مصر اليوم مع نظيره سيراليون، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة مصر ضد سيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، اليوم الأحد، الموافق 19 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

 

 

يمكنكم متابعة مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على On Time Sport 1، حيث ستقدم التغطية بتعليق أيمن الكاشف على القناة الصوتية الأولى، ومحمد عفيفي على القناة الصوتية الثانية.

ترتيب المجموعة الأولى "مجموعة مصر":

مصر: 3 نقاط.
سيراليون: نقطة واحدة.
بوركينا فاسو: نقطة واحدة.
إثيوبيا: نقطة واحدة.
غينيا بيساو: نقطة واحدة.
جيبوتي: دون نقاط.

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