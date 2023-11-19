وزير العمل: حريصون على صدور قانون يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق الأمان الوظيفي|صور

التقى حسن شحاتة، وزير العمل؛ اليوم الأحد، أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الإتحاد، بالدقي لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..

وفي مستهل اللقاء رحّب رئيس الاتحاد بالوزير موجهًا الشكر والتقدير على التعاون والتواصل، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، وكذلك التدريب المهني، والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي، وتطبيق الحد الأدني للأجور، والقوانين المختصة بملفات العمل.

وقال: إن الاتحاد أرسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل، واقترح تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات كالسلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة.

وقال حسن شحاتة: إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال،لتعزيز علاقات العمل والتعاون، وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان، لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق الأمان الوظيفي، والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، والتشجيع على الاستثمار، ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات.

وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، موضحاً أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع؛ مشيدا بسرعة استجابة الاتحاد بإرسال رساله بشأن مشروع قانون العمل، مرحبا بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها سوق العمل السياحي.

وناقش الوزير مع رئيس الاتحاد سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي ،والذي يمثل مصدر مهم من مصادر الدخل القومي للبلاد.

شارك في اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير .

وشارك من الاتحاد المصري للغرف السياحية؛ محمد عبد الكريم المستشار القانوني للاتحاد، ومحمد عبد الله عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعادل المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية،ومحمد أيوب نائب رئيس غرفة الفنادق، وهالة الخطيب المدير التنفيذي للإتحاد، ومصطفى حفني رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، و د. نادر الببلاوي رئيس غرفة الشركات بالاتحاد.

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