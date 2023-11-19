مراسل القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوي شمالي إسرائيل

أكد مراسل القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن صفارات الإنذار تدوي حاليا شمالي إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، إن هناك شهداء وعددا كبيرا من الإصابات بعد استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة "مخيمر" في مخيم النصيرات.