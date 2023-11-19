الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة عن السفينة المختطفة لدى الحوثيين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون ليست إسرائيلية.

وقال أدرعي في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إن حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي.

وأضاف أن السفينة ليست اسرائيلية، لافتًا إلى أن الحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها الى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي.

وفي وقت سابق، نقل موقع "والا" العبري عن مسؤول إسرائيلي إن الحوثيين هاجموا سفينة شحن مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية، لكنه أشار إلى أنه لا يوجد بها أي إسرائيلي.

كما كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلًا عن مصدر إسرائيلي، أن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها، لكن تبقى تفاصيل جنسيات المحتجزين مجهولة حتى الآن.

وأفادت قناة الميادين بوجود أنباء عن احتجاز 52 شخصًا كانوا على متن السفينة الإسرائيلية "جالاكسي ليدر" التي تم اختطافها على يد جماعة الحوثي.