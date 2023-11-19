استشهاد 14 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال منزلين في مخيم النصيرات

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد 14 فلسطينيًا، اليوم الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكرت الوكالة نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، أن 14 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال منزلين بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات، حيث نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

في السياق، تم انتشال 11 شهيدًا كلهم من النساء والأطفال بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وكان الاحتلال الصهيوني ارتكب في وقت سابق من اليوم الأحد، مجـ زرة جديدة في غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال نفذ مجـ زرة في منطقة أبو اسكندر غرب شارع الجلاء، حيث قصف عدة منازل تتواجد بجوارها محطة تحلية مياه وأثناء اكتظاظ المواطنين لتعبئة المياه تم القصف.