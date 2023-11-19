هآرتس: السفينة المختطفة على يد الحوثيين تابعة لشركة رجل أعمال إسرائيلي

افادت صحيفة هآرتس العبرية بأن السفينة المختطفة على يد الحوثيين تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، الأحد، إن الجماعة ستستهدف جميع السفن التي تملكها أو تديرها شركات إسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي.

ودعا سريع، عبر قناة الجماعة على تيليجرام، جميع دول العالم إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها.

وسبق لزعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن قال إن قواته ستواصل الهجوم على إسرائيل وقد تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل قبل أكثر من شهر والقصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، أعلن الحوثيون تنفيذ سلسلة عمليات بالصواريخ والمسيّرات على جنوب إسرائيل، في أول انخراط لهم في حرب إقليمية. لكنّ تل أبيب أكدت غالبا أنها اعترضت هذه المقذوفات.