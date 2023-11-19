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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط قصف متبادل.. حزب الله يستهدف 9 مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف 9 مواقع عسكرية وتجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود، وسط قصف متبادل تشنه قوات الاحتلال على القطاع الغربي والأوسط جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الأحد، إنه استهدف مواقع الضهيرة ونقطة الجرداح والمرج وراميا وحانيتا، وتجمعات عسكرية وتموضعات وكمائن في مواقع خلة وردة وجل العلام والمطلة.

وأضاف البيان أنه منذ يوم الجمعة وحتى اليوم أعلن حزب الله عن 28 عملية عسكرية قام بها باتجاه مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

من جانب آخر، دوت صفارات الإنذار في 11 مستوطنة إسرائيلية في الجليل الأعلى وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وقالت “روسيا اليوم”، إن الدفاعات الجوية للاحتلال الإسرائيلي تمكنت من اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز من داخل لبنان. 

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