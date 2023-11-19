إغارة بطائرة هليكوبتر.. الحوثيون يستولون على سفينة الشحن اليابانية جالاكسي ليدر

في تحرك قبالة سواحل اليمن، استولى مسلحون من الحوثيين المدعومين من إيران، على سفينة الشحن اليابانية "جالاكسي ليدر"، من خلال غارة بطائرة هليكوبتر، وفقًا لـ 3 مسئولين أمريكيين تحدثوا لموقع أن بي سي نيوز الأمريكي.

وقع الحادث حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد، حيث استخدم المهاجمون الحوثيون طائرة هليكوبتر؛ للتحليق فوق السفينة التي ترفع علم جزر البهاما، والمملوكة لشركة يابانية، ونزل العديد من الأفراد المسلحين إلى سطح السفينة بالحبال.

يأتي هذا التطور في أعقاب محتوي إعلامي أصدره الحوثيون، يتضمن تعليقات باللغات العبرية والعربية والإنجليزية، تهدد بإغراق السفن. ويصور الرسم بشكل خاص سفينة تجارية إسرائيلية تشتعل فيها النيران.

وفي 16 نوفمبر، أصدر مجلس الأمن البحري الدولي تحذيراً للبحارة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ونصح السفن بالابتعاد عن المياه اليمنية؛ بسبب تهديدات غير محددة. ولم يتم ذكر الحوثيين صراحة في التحذير.

وأحالت قوات البحرية الأمريكية في المنطقة طلبات التعليق إلى البنتاجون.

وشدد جيش الاحتلال الإسرائيلي- في إشارة إلى خطورة عملية الاختطاف- على أن السفينة غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وعلى متنها طاقم مدني دولي دون وجود إسرائيليين على متنها.

وانخرط الحوثيون، المدعومون من إيران، في صراع طويل الأمد مع الجيش اليمني لأكثر من عقد من الزمن. وفي خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس؛ أطلق الحوثيون طائرات دون طيار وصواريخ باتجاه الشمال.

وتشمل الحوادث الأخيرة، اعتراض سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، عدة طائرات دون طيار، وصواريخ كروز، يحتمل أن تكون موجهة إلى إسرائيل.

وفي 31 أكتوبر، أطلق مسلحون، يعتقد أنهم متمردون حوثيون، صاروخًا باليستيًا متوسط المدى باتجاه إسرائيل، اعترضه نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي أرو.

ومع تصاعد التوترات في المنطقة؛ يضيف الاستيلاء على سفينة الشحن اليابانية، بعدًا جديدًا إلى المشهد الجيوسياسي المعقد؛ مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الأمن البحري الدولي.