أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الأخيرة العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالدوري المصري ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

كشف أحمد شوبير، تفاصيل آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع فيوتشر لضم الصفقة المنتظرة لعشاق المارد الأحمر اللاعب عمر كمال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أوضح شوبير خلال برنامجه الاذاعي، أن الأهلي قد مقترح بإعارة لاعبين إلي فيوتشر في إطار صفقة ضم عمر كمال عبد الواحد، مؤكدا أن الحديث يدور حول ثلاثة لاعبين هم صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد.

تطور جديد في أزمة فتوح

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تطور عاجل في أزمة أحمد فتوح لاعب الزمالك، بعد قرار وقفه عن المشاركة مع الفريق وعرضه للبيع.

وقال فاروق خلال تصريحات تليفزيونية بقناة تن: "نادي الزمالك تراجع عن إيقاف اللاعب عن المشاركة مع الفريق وأعطى الصلاحيات لمُعتمد جمال لتقرير مشاركة اللاعب في المباريات.

حل أزمة القيد فى الزمالك خلال ساعات

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق أن خلال ساعات سيتم حل أزمة إيقاف القيد فى نادي الزمالك، بعد مفاوضات كبيرة مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من أجل حل هذه الأزمة.

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" حل أزمة القيد فى نادي الزمالك خلال ساعات، وهناك مفاوضات متقدمة مع نادي سبورتنج لشبونة، والذي له مستحقات كبيرة منذ سنوات، بسبب قضية شيكابالا، ولكن الفترة الحالية هناك تقارب فى وجهات النظر، والجماهير الزملكاوية ستسمع أخبار جيدة عن هذا الأمر.

الزمالك يفوز علي الهلال الليبي وديا

فاز فريق الزمالك على الهلال الليبي بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار استعدادات الأبيض لمباراة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد و حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي

مدرب سابق للأهلي

أفصح الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبيرة بخصوص المرشح الرئيسي لتدريب الزمالك بعد خوان كارلوس أوسوريو.

أشار شوبير خلال برنامجه الاذاعي مع شوبير، إلى أن الزمالك يتجه نحو التعاقد مع جوزيه بيسيرو، مدرب منتخب نيجيريا، الذي سبق له تدريب الأهلي في فترة سابقة.

ولفت إلى أن بيسيرو يواجه مشاكل في الاتحاد النيجيري وأن الزمالك قدم عرضًا جيدًا له.