استمرار الحملات التفتيشية على منافذ البيع بالقصير| صور

شنت الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين، ومكتب الصحة، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على عدد من منافذ البيع والمحلات التجارية بشوارع عمر بن الخطاب، وجامعة الدول العربية، وجمال عبدالناصر.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتفعيل الرقابة على الأسواق وضرورة الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة وبيع السلع بأسعار مناسبة، وتعليمات إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، بالاستمرار في الحملات التفتيشية لمتابعة توافر السلع وجودة الأصناف وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.