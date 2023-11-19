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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القرعة 6 يناير المقبل.. اعتماد ضوابط الحج السياحي وزيادة عدد التأشيرات المخصصة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

اعتمد  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، يوم غد الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

كما تم تحديد موعد اجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أن تلك الضوابط تتضمن الإجراءات واجبة الإتباع من جانب الشركات السياحية في تنفيذ برامج الحج السياحي، والتعليمات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة السعودي، كما أنها تعتبر ميثاقاً يهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين والشركات السياحية على حد سواء، وتأتي في ضوء سعي الوزارة وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في كافة مستويات الحج السياحي وتوفير خدمات متميزة للحجاج بها.

كما أوضحت أنه تم زيادة العدد المخصص من التأشيرات للحج الاقتصادي والبري بنسبة 58% عن الموسم الماضي مستهدفين بذلك زيادة فرصة المواطنين متوسطي الدخل في الحصول على فرصة أكبر للحج، كما تم استحداث عدة برامج في الحج السياحي تستهدف تلبية رغبات الحجاج خاصة أن تلك البرامج ذات فئات سعرية مختلفة تتيح للمواطن الاختيار فيما بينها.

وأضافت أنه من أبرز ما تضمنته الضوابط:

- أن يتم إلزام الشركات المنفذة للبرنامج البري بأن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج براً ذات مواصفات حديثة على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن 2016 وذلك تعزيزاً لراحة وسلامة الحجاج.

-  تم السماح للسيدات أداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

- لأول مرة، سيتم السماح للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي التنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب/الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء).

- كما أنه تم استحداث طرح باقات مميزة للحج السياحي للشركات الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقاً للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.

وقد قامت الوزارة بإرسال هذه الضوابط إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار الشركات السياحية بها استعداداً لبدء الموسم وتسجيل الحجاج.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، بالشركات السياحية المنظمة لبرامج الحج هذا العام، بضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أقرتها الضوابط، وذلك في ضوء قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج، مؤكدة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات السياحية المخالفة حال قيامها بمخالفة الضوابط والقواعد المنصوص عليها.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار عقدت، على مدار الأشهر الماضية، في ضوء الإجراءات التحضيرية التي تقوم بها استعداداً لموسم الحج، عدة اجتماعات فنية وورش عمل مصغرة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، والاتحاد المصري للغرف السياحية، لمناقشة والوصول إلى المقترح الأمثل للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي، وإتاحة الفرصة للشركات السياحية في وضع القواعد التي تمنحها المرونة الكافية في أداء عملها. 
 

وزير السياحة والاثار الضوابط والقواعد الم نظمة للحج السياحي إجراء القرعة العلنية أحمد عيسى وزير السياحة والأثار أداء مناسك الحج الاتحاد المصري للغرف السياحية

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