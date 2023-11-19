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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة السيدة الأولى السابقة في أمريكا عن عمر يناهز 96 عاماً

صدى البلد

كشفت عائلة السيدة الأولى السابقة فى الولايات المتحدة الأمريكية  روزالين كارتر وفاتها بسلام يوم الأحد 19 نوفمبر. في مقر إقامتها في بلينز، جورجيا.

 

كانت السيدة كارتر تبلغ من العمر 96 عامًا وقت وفاتها، وكانت محاطة بعائلتها، وفقا لما نشره مركز كارتر في بيان رسمي. 

 

قضت روزالين كارتر 77 عامًا زوجة لجيمي كارتر، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2002، والذي يبلغ حاليًا 99 عامًا، وقد لعبت روزالين دورًا أساسيًا في تشكيل ودعم إرث زوجها.

 

صرح الرئيس كارتر، قائلاً: "كانت روزالين شريكتي في كل ما أنجزته. أعطتني التوجيه الحكيم والتشجيع عندما كنت في حاجة إليه. 

 

فارقت كارتر أبناءها - جاك، وتشيب، وجيف، وإيمي، فضلا عن 11 حفيدًا و14 من أبناء الأحفاد، وتترك وراءها إرثًا  من الخدمة والرحمة. 

 

قال تشيب كارتر، أحد أبنائها: "إلى جانب كونها أمًا محبة وسيدة أولى غير عادية، كانت والدتي إنسانية عظيمة في حد ذاتها. وكانت حياتها المليئة بالخدمة والرحمة مثالاً لجميع الأمريكيين. سوف نفتقدها بشدة.

 

امتدت جهود روزالين كارتر إلى ما هو أبعد من الأدوار التقليدية للسيدة الأولى، تاركة بصمة لا تمحى على القضايا التي لا يزال يتردد صداها في المجتمع اليوم. لقد أثر تفانيها في مجال الصحة العقلية وحقوق المرأة بشكل كبير على الخطاب والسياسة العامة، مما شكل مشهدًا أكثر تعاطفاً وشمولاً.

روزالين كارتر كارتر

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