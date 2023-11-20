عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احترموا خصوصيتي.. سنوب دوج يعلن اتخاذه قرارًا صعبًا

صدى البلد

كشف سنوب دوج، أحد أشهر مدخني الحشيش في ثقافة البوب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتخلى عن تدخين المخدر الذي ارتبط به ارتباطًا وثيقًا طوال معظم حياته.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، بنى المطرب البالغ من العمر 52 عامًا، واسمه الحقيقي كالفن برودوس، سمعته على مدار العقود الثلاثة التي قضاها في نظر الجمهور كمدافع قوي عن هذه المادة، حيث يرتبط الكثير من موسيقاه وإمبراطوريته التجارية ارتباطًا وثيقًا بحبه للماريجوانا.

txt

صمود الأطفال.. مطرب عراقي يوجه عملا فنيا لدعم أهل غزة

txt

"أوقفوا الإبـ.ادة الجماعية".. مطرب أمريكي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي أمام جماهيره

ولكن في إعلان مفاجئ لمتابعيه البالغ عددهم 83 مليونًا تقريبًا على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام يوم الخميس، أعلن مغني الراب أنه دخن آخر سيجارة له. 

وكتب: "بعد الكثير من التفكير والمحادثة مع عائلتي، قررت الإقلاع عن التدخين، يرجى احترام خصوصيتي في هذا الوقت."

من المرجح أن يكون هذا الإعلان بمثابة مفاجأة لمعجبيه. في عام 2013، قال سنوب دوج - الذي كان يؤدي آنذاك دور "سنوب ليون" - لمجلة GQ إنه كثيرًا ما يدخن ما يصل إلى 80 سيجارة من الماريجوانا يوميًا. 

وفي مقابلة أخرى، ادعى سنوب دوج أيضًا أنه قام بتدخين الماريجوانا في البيت الأبيض، ويأتي اعتدال مغني الراب المفاجئ على الرغم من مشاركته في العديد من الشركات المرتبطة بالماريجوانا، بما في ذلك شركة Merry Jane.

تقول الخدمة الاستشارية لمكافحة المخدرات فرانك إن تدخين الماريجوانا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ويمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد من القلق والبارانويا بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالفصام.

Instagram الاقلاع عن التدخين التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

ترشيحاتنا

وزير الاستثمار السعودي يعلق على زيارته لمصر ولقائه مع رئيس الوزراء |شاهد

كولر يرفض الدفع بهذا اللاعب كمهاجم صريح للمباريات المقبلة.. تفاصيل

احترموا خصوصيتي.. سنوب دوج يعلن اتخاذه قرارًا صعبًا

خبير استراتيجي يكشف تفاصيل لأول مرة حول خطف سفينة إسرائيلية.. فيديو

ماكرون لـ نتنياهو: حل الدولتين هو الضمان الوحيد للاستقرار في الشرق الأوسط

شاهد.. المستشفى الإندونيسي بـ غزة يتعرض لقصف ليس له مثيل منذ بداية الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بان كيك بالشكولاتة

طريقة عمل النجرسكو

بدون عمليات تجميل.. أسرار بسيطة للتخلّص من دهون الوجه

كتائب عز الدين القسام .. قصة استشهاد ملهم المقاومة الفلسطينية

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ