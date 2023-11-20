احترموا خصوصيتي.. سنوب دوج يعلن اتخاذه قرارًا صعبًا

كشف سنوب دوج، أحد أشهر مدخني الحشيش في ثقافة البوب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيتخلى عن تدخين المخدر الذي ارتبط به ارتباطًا وثيقًا طوال معظم حياته.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، بنى المطرب البالغ من العمر 52 عامًا، واسمه الحقيقي كالفن برودوس، سمعته على مدار العقود الثلاثة التي قضاها في نظر الجمهور كمدافع قوي عن هذه المادة، حيث يرتبط الكثير من موسيقاه وإمبراطوريته التجارية ارتباطًا وثيقًا بحبه للماريجوانا.

ولكن في إعلان مفاجئ لمتابعيه البالغ عددهم 83 مليونًا تقريبًا على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام يوم الخميس، أعلن مغني الراب أنه دخن آخر سيجارة له.

وكتب: "بعد الكثير من التفكير والمحادثة مع عائلتي، قررت الإقلاع عن التدخين، يرجى احترام خصوصيتي في هذا الوقت."

من المرجح أن يكون هذا الإعلان بمثابة مفاجأة لمعجبيه. في عام 2013، قال سنوب دوج - الذي كان يؤدي آنذاك دور "سنوب ليون" - لمجلة GQ إنه كثيرًا ما يدخن ما يصل إلى 80 سيجارة من الماريجوانا يوميًا.

وفي مقابلة أخرى، ادعى سنوب دوج أيضًا أنه قام بتدخين الماريجوانا في البيت الأبيض، ويأتي اعتدال مغني الراب المفاجئ على الرغم من مشاركته في العديد من الشركات المرتبطة بالماريجوانا، بما في ذلك شركة Merry Jane.

تقول الخدمة الاستشارية لمكافحة المخدرات فرانك إن تدخين الماريجوانا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة ويمكن أن يسبب مشاكل طويلة الأمد من القلق والبارانويا بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالفصام.